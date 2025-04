Pergolettese sfida Virtus Verona al Voltini per avvicinare la salvezza

avvicinare la salvezza diretta, questo l’intento della Pergolettese che alle ore 17,30 ospita al Voltini la Virtus Verona. La squadra cremasca reduce da 3 sconfitte consecutive cerca i tre punti per agguantare quella quota salvezza distante un paio di vittorie. I gialloblù in questa settimana di allenamenti hanno lavorato intensamente per essere al massimo oggi contro i veneti e domenica prossima sempre al Voltini con la Giana. Confermato il modulo offensivo 4-3-3 che dovrà essere efficace in tutte le zone del campo per contrastare al meglio la squadra avversaria. La Pergo dovrà rinunciare allo squalificato Capoferri e all’infortunato Jaouhari (stagione finita causa lesione al menisco). I due saranno rimpiazzati da Scarsella e Fiorani. Così mister Giacomo Curioni: "Abbiamo quattro finali da giocare, siamo ancora padroni del nostro destino e faremo di tutto per arrivare il prima possibile alla salvezza diretta. Sport.quotidiano.net - Pergolettese sfida Virtus Verona al Voltini per avvicinare la salvezza Leggi su Sport.quotidiano.net Vincere perladiretta, questo l’intento dellache alle ore 17,30 ospita alla. La squadra cremasca reduce da 3 sconfitte consecutive cerca i tre punti per agguantare quella quotadistante un paio di vittorie. I gialloblù in questa settimana di allenamenti hanno lavorato intensamente per essere al massimo oggi contro i veneti e domenica prossima sempre alcon la Giana. Confermato il modulo offensivo 4-3-3 che dovrà essere efficace in tutte le zone del campo per contrastare al meglio la squadra avversaria. La Pergo dovrà rinunciare allo squalificato Capoferri e all’infortunato Jaouhari (stagione finita causa lesione al menisco). I due saranno rimpiazzati da Scarsella e Fiorani. Così mister Giacomo Curioni: "Abbiamo quattro finali da giocare, siamo ancora padroni del nostro destino e faremo di tutto per arrivare il prima possibile alladiretta.

Prossime partite e calendario completo Pergolettese - Il 05/04/2025 alle ore 17:30 in Seriec A contro Virtus Verona (Pergolettese - Virtus Verona) Il 13/04/2025 alle ore 17:30 in Seriec A contro Giana Erminio (Pergolettese - Giana Erminio) Il 18/04/2025 ... (sport.virgilio.it)