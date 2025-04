Tvzap.it - Vittorio Sgarbi, come sta davvero: gli ultimi aggiornamenti

Leggi su Tvzap.it

Personaggi tv. Il noto critico d’arte, attualmente ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per un peggioramento della sindrome depressiva che l’ha colpita, ha dovuto prendere una decisione necessaria per quanto dolorosa. Qual è la situazione. (.)Leggi anche: La famosa attrice rivela: “Sono finita in ospedale, ho preso un batterio”Leggi anche: Lorenzo Spolverato, pesanti insinuazioni dopo il “GF”: “Da chi era protetto”ricoverato per una grave forma depressivaAttualmente,è ricoverato presso il Policlinico Gemelli di Roma, dove è stato trasferito alla fine di marzo a causa di un peggioramento della sua sindrome depressiva. Questa condizione ha influito notevolmente sul suo benessere psicofisico, aggravata da una progressiva perdita di appetito e da un significativo dimagrimento, rendendo necessario il ricovero ospedaliero.