Scoprire le origini italiane e rinascimentali dei tarocchi Ma non dite cartomanzia

“C’è ancora un pregiudizio in Italia suiche li lega esclusivamente alla divinazione e all’occultismo, un pregiudizio che nei paesi anglosassoni è ormai venuto meno”, dice la curatrice e studiosa Martina Mazzotta. E allora andiamo a Londra. Dimentichiamo il banchetto per strada che legge le carte e magari pure le linee della mano. Nienteal Warburg Institute, nella mostra “Tarot. Origins and Afterlives”, curata da Mazzotta con Bill Sherman e Jonathan Allen. Ma arte e storia sì. Arte da fruire in un modo diverso, da imparare usando proprio i. Perché sono “strumenti polifunzionali – dice Mazzotta – e lo stiamo riscoprendo adesso dopo secoli. Nascono così nell’Italia del Rinascimento, come un gioco intellettuale per accendere la creatività e l’immaginazione, e approfondire la conoscenza che l’individuo ha di sé”.