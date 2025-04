Sfida cruciale per La T Tecnica Gema Montecatini contro Pielle Livorno al Modigliani Forum

Tecnica Gema Montecatini la Sfida di questa sera alle 21 al Modigliani Forum di Livorno contro la Pielle targata Toscana Legno, ormai non più guidata dall'ex coach Federico Campanella bensì dal giovane Andrea Turchetto. Quella contro i labronici è la classica partita da non sbagliare se si vuole ancora cullare la speranza di finire nei primi quattro posti in classifica e dunque di poter contare sul vantaggio del campo quantomeno al primo turno playoff: il problema è che gli uomini di Del Re ci arrivano con tre sconfitte di fila sulle spalle e con una situazione infortunati oltremodo complicata, con Acunzo ancora fuori causa, Bedin da valutare dopo il forfait di sabato contro la Luiss e Chiarini, grande ex di serata, che pur con una settimana intera di allenamenti sulle gambe non potrà essere nella sua migliore condizione.

