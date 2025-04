Lodi gli anatroccoli perdono la mamma e finiscono in una buca | scatta la gara di solidarietà

Lodi, 5 aprile 2025 – mamma anatra e gli anatroccoli passeggiano per il capoluogo di provincia ma alcuni di loro cadono in una buca, scatta il salvataggio e la liberazione nei campi vicini. gara di solidarietà, per fortuna andata a buon fine, in viale Piacenza a Lodi. Nella prima serata di ieri, venerdì 4 aprile, una donna ha notato che alcuni anatroccoli di una mamma anatra, a passeggio per Lodi con i propri piccoli, hanno avuto delle difficoltà. Così la signora non si è fatta attendere e dopo aver chiesto aiuto al 115 per salvarli, si è attivata personalmente e ha aiutato i poveri animali. L’arrivo dei soccorsi Forse per l’inesperienza, pur seguendo diligentemente mamma anatra, per strade e campagne, i piccoli non hanno infatti schivato una profonda buca nel verde e ci sono finiti dentro, senza più riuscire a raggiungere la restante parte degli esemplari e continuare a spostarsi. Ilgiorno.it - Lodi, gli anatroccoli perdono la mamma e finiscono in una buca: scatta la gara di solidarietà Leggi su Ilgiorno.it , 5 aprile 2025 –anatra e glipasseggiano per il capoluogo di provincia ma alcuni di loro cadono in unail salvataggio e la liberazione nei campi vicini.di, per fortuna andata a buon fine, in viale Piacenza a. Nella prima serata di ieri, venerdì 4 aprile, una donna ha notato che alcunidi unaanatra, a passeggio percon i propri piccoli, hanno avuto delle difficoltà. Così la signora non si è fatta attendere e dopo aver chiesto aiuto al 115 per salvarli, si è attivata personalmente e ha aiutato i poveri animali. L’arrivo dei soccorsi Forse per l’inesperienza, pur seguendo diligentementeanatra, per strade e campagne, i piccoli non hanno infatti schivato una profondanel verde e ci sono finiti dentro, senza più riuscire a raggiungere la restante parte degli esemplari e continuare a spostarsi.

Lodi, gli anatroccoli perdono la mamma e finiscono in una buca: scatta la gara di solidarietà - L’incidente di percorso in viale Piacenza: una donna li ha visti in difficoltà e ha cercato di salvarli mentre attendeva l’arrivo dei vigili del fuoco ... (ilgiorno.it)

