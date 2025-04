Lanazione.it - Ludo-culture, il gioco diventa cultura , la cultura diventa gioco a San Giovanni Valdarno

Arezzo, 5 aprile 2025 –, il, laa SanPrimo appuntamento venerdì 11 aprile alle 21 alla sala della musica. L'iniziativa è promossa dall'associazione di promozione sociale ValDungeon in collaborazione con il Comune di SanIlda tavolo non è solo un passatempo, ma un potente strumento educativo ele. Con questa consapevolezza nasce "- Il, la", un'iniziativa promossa dall'associazione di promozione sociale ValDungeon in collaborazione con il Comune di San. Dal prossimo aprile e per un anno intero, la sala della musica "G. Fineschi" ospiterà un ciclo di 12 incontri dedicati all'esplorazione delda tavolo come forma di apprendimento e inclusione sociale.