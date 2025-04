Lettera43.it - Le parole di Nordio su etnie e femminicidi sono un atto di complicità dello Stato

Ci vuole una certa determinazione per prendere un tema come ie distorcerlo con tale sicurezza, trasformando un dramma strutturale e trasversale in un’accusa generica alle «altre». Ma Carloci è riuscito. Il ministro della Giustizia, parlando il 3 aprile a margine di un incontro della Camera penale, ha dichiarato che questi omicidi «si radicano probabilmente nell’assoluta mancanza non solo di educazione civica, ma anche di rispetto verso le persone, soprattutto per quanto riguarda giovani e adulti diche magari non hanno la nostra sensibilità verso le donne».sui“fatti che si radicano nell’educazione e nel rispetto.soprattutto che riguardano giovani adulti diche non hanno la nostra sensibilità verso le donne”sì, come Padovani, Impagnatiello, Turetta e adesso Stefano Argentino.