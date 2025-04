Curling Mondiali maschili 2025 | l’Italia già eliminata fa l’impresa con la Svezia e perde con il Giappone

Leggi su Sportface.it

Si chiude l’avventura delaidimaschile, in corso in Canada a Moose Jaw. Nell’ultima giornata del round robin, il team azzurro (lo skip Joel Retornaz, il vice e lead Mattia Giovanella, il third Amos Mosaner e il second Sebastiano Arman) ha collezionato una vittoria di prestigio contro la, per poi cedere nell’ultima sfida contro il. Contro gli scandinavi campioni in caricasi è imposta per 10-8, mentre il successo dei nipponici è arrivato con il punteggio di 9-7 all’extra end. Lo score totale degli azzurri parla di cinque vittorie in dodici partite, troppo poco per pensare di qualificarsi; direttamente in semifinale i padroni di casa del Canada e Svizzera, mentre Cina,, Scozia e Norvegia si giocheranno ai playoff la chance di diventare le altre due semifinaliste.