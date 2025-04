Bollate Data center | giovedì ci sarà il voto decisivo in Consiglio

Bollate, Data center: giovedì ci sarà il voto decisivo in Consiglio. La questione del Data center sta per vivere il suo passaggio più importante e decisivo, ossia quello che dovrebbe essere l’ultimo voto del Consiglio comunale. Data center a Bollate, decisione definitiva in Consiglio comunale giovedì prossimo 10 aprile alle 20,45 si terrà infatti una . Leggi su Ilnotiziario.net ciilin. La questione delsta per vivere il suo passaggio più importante e, ossia quello che dovrebbe essere l’ultimodelcomunale., decisione definitiva incomunaleprossimo 10 aprile alle 20,45 si terrà infatti una .

Bollate, Data center: giovedì ci sarà il voto decisivo in Consiglio - Bollate, Data center: giovedì ci sarà il voto decisivo in Consiglio. La questione del Data center sta per vivere il suo passaggio più importante e ... (ilnotiziario.net)

Joseph Tsai (Alibaba) suona l’allarme: rischio bolla nei data center AI - Il presidente di Alibaba, Joe Tsai, vede il rischio di una bolla nella costruzione di data center, sostenendo che il ritmo di espansione potrebbe superare la domanda iniziale per i servizi di intellig ... (msn.com)