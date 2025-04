Usa i gruppi sionisti fanno le liste di proscrizione di chi contesta Trump e la guerra a Gaza

Trump e Elon Musk sono cancellate da una croce. “Pensano che questo paese appartenga a loro”, è il claim scelto dal 50501 Movement, che ha organizzato la marcia a New York e in altre decine di città in tutti gli Stati Uniti, “per reagire con un messaggio chiaro: Giù le mani dalla nostra democrazia!”. Ravit, 36 anni, architetto di origini israeliane, ha partecipato alle proteste delle ultime settimane contro l’appoggio che Washington dà al governo Netanyahu sulla guerra a Gaza. Domani vorrebbe andare, ma ha paura: “Sai, ci sono organizzazioni che si considerano pro-Israele che raccolgono informazioni sugli attivisti pro-Palestina – racconta al fattoquotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Usa, i gruppi sionisti fanno le liste di proscrizione di chi contesta Trump e la guerra a Gaza Leggi su Ilfattoquotidiano.it L’appuntamento è per oggi all’una ora locale a Bryant Park, Midtown Manhattan. L’idea è di arrivare in corteo fino a Madison Squadre Park, una dozzina di strade più a sud. Sul manifesto che gira sui social le facce di Donalde Elon Musk sono cancellate da una croce. “Pensano che questo paese appartenga a loro”, è il claim scelto dal 50501 Movement, che ha organizzato la marcia a New York e in altre decine di città in tutti gli Stati Uniti, “per reagire con un messaggio chiaro: Giù le mani dalla nostra democrazia!”. Ravit, 36 anni, architetto di origini israeliane, ha partecipato alle proteste delle ultime settimane contro l’appoggio che Washington dà al governo Netanyahu sulla. Domani vorrebbe andare, ma ha paura: “Sai, ci sono organizzazioni che si considerano pro-Israele che raccolgono informazioni sugli attivisti pro-Palestina – racconta al fattoquotidiano.

