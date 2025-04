Tyson Fury tornerà | ci sono troppi soldi da fare Un match con Joshua può trascendere lo sport | intervista al direttore di Boxing News

Boxing News è stata fondata nel 1909 ed è per gli appassionati della Noble Art (non solo britannici) una sorta di bibbia, assieme all’americano e altrettanto prestigioso Ring Magazine, che però è più recente, essendo nato “solo” nel 1922. L’editor di Boxing News è da più di un anno Mark Butcher.direttore, dall’Italia “Boxing News” sembra una sorta di miracolo editoriale.Al giorno d’oggi le riviste cartacee rappresentano anche in Uk una nicchia. Non vedi più nessuno sfogliarle in metro e gli scaffali delle edicole sono spesso vuoti. Ma Boxing News ha un pubblico di lettori fedeli e attempati, per lo più abbonati. Il marchio sopravvivrà e continuerà a diversificarsi nel tempo. La rivista cartacea è solo una parte del business di Boxing News. Ilfattoquotidiano.it - “Tyson Fury tornerà: ci sono troppi soldi da fare. Un match con Joshua può trascendere lo sport”: intervista al direttore di Boxing News Leggi su Ilfattoquotidiano.it La rivista di pugilato più antica al mondo si trova ancora tutte le settimane nelle edicole inglesi.è stata fondata nel 1909 ed è per gli appassionati della Noble Art (non solo britannici) una sorta di bibbia, assieme all’americano e altrettanto prestigioso Ring Magazine, che però è più recente, essendo nato “solo” nel 1922. L’editor diè da più di un anno Mark Butcher., dall’Italia “” sembra una sorta di miracolo editoriale.Al giorno d’oggi le riviste cartacee rappresentano anche in Uk una nicchia. Non vedi più nessuno sfogliarle in metro e gli scaffali delle edicolespesso vuoti. Maha un pubblico di lettori fedeli e attempati, per lo più abbonati. Il marchio sopravvivrà e continuerà a diversificarsi nel tempo. La rivista cartacea è solo una parte del business di

“Tyson Fury tornerà: ci sono troppi soldi da fare. Un match con Joshua può trascendere lo sport”: intervista al direttore di Boxing News - Con l’addio di Tyson Fury si è conclusa un’era per la boxe inglese? L’unica cosa in cui credo su Tyson Fury è di non credergli. Sono sicuro che tornerà: ci sono troppi soldi da fare. Un incontro con ... (ilfattoquotidiano.it)

