Campionato di Eccellenza | sfide decisive nella giornata 32 tra tensione e adrenalina

Campionato di Eccellenza manda in scena domani, alle 15.30, le gare della giornata n.32. Al termine della regular season mancano solo 3 giornate. tensione e adrenalina un po’ su tutti i campi, soprattutto dopo le sorprese della precedente giornata. Solarolo-Tropical Coriano. Con 12 risultati utili consecutivi la formazione di mister Assirelli, praticamente in salvo, è fra le protagoniste di questo scorcio di Campionato. All’Arboscelli arriva una delle due capoliste, reduce dal tonfo casalingo col Russi. I padroni di casa (Menicucci squalificato) potranno giocare senza troppe pressioni e questo non è escluso che metta in difficoltà i riminesi. All’andata il Tropical vinse 1-0. Granamica-Sanpaimola. L’undici di San Patrizio, che condivide col Solarolo il 7° posto a quota 44, può mettere il sigillo ad una stagione in crescendo. Sport.quotidiano.net - Campionato di Eccellenza: sfide decisive nella giornata 32 tra tensione e adrenalina Leggi su Sport.quotidiano.net Ildimanda in scena domani, alle 15.30, le gare dellan.32. Al termine della regular season mancano solo 3 giornate.un po’ su tutti i campi, soprattutto dopo le sorprese della precedente. Solarolo-Tropical Coriano. Con 12 risultati utili consecutivi la formazione di mister Assirelli, praticamente in salvo, è fra le protagoniste di questo scorcio di. All’Arboscelli arriva una delle due capoliste, reduce dal tonfo casalingo col Russi. I padroni di casa (Menicucci squalificato) potranno giocare senza troppe pressioni e questo non è escluso che metta in difficoltà i riminesi. All’andata il Tropical vinse 1-0. Granamica-Sanpaimola. L’undici di San Patrizio, che condivide col Solarolo il 7° posto a quota 44, può mettere il sigillo ad una stagione in crescendo.

Campionato di Eccellenza: sfide decisive nella giornata 32 tra tensione e adrenalina. Celle Varazze, tre sfide decisive per volare in Serie D. Guida indica la via: “Fondamentale ridurre al minimo il margine di errore”. Eccellenza, la Calpazio si ferma e piange la scomparsa di Pietro: che sfida Battipagliese-Castel San Giorgio | VIDEO. Eccellenza: sfide decisive tra derby, riscatto e lotta per i punti "pesanti". Dilettanti - Mercoledì di Coppa per Spes e Libertas. Il programma dei recuperi: sfide decisive in Terza Categoria. Serie D ed Eccellenza: sfide decisive per Seravezza Pozzi e Livorno capolista. Ne parlano su altre fonti

Sfide decisive in Prima Categoria: Castelfrettese contro FC Osimo, Ostra ospita Borghetto - La Castelfrettese affronta l'FC Osimo, mentre l'Ostra sfida il Borghetto. La Labor cerca riscatto contro il Montemarciano. (msn.com)

Celle Varazze, tre sfide decisive per volare in Serie D. Guida indica la via: “Fondamentale ridurre al minimo il margine di errore” - Celle Ligure/Varazze. Domenica pomeriggio, presso l’impianto sportivo “Olmo-Ferro” di Celle Ligure, il Celle Varazze ha sfidato la San Francesco Loano in occasione di una delle partite valevoli per la ... (msn.com)

Arzilla Calcio Femminile trionfa in Coppa Marche Eccellenza battendo la Maceratese - L'Arzilla Calcio Femminile vince la Coppa Marche Eccellenza superando la Maceratese 3-1, con doppietta di Sanchi. (ilrestodelcarlino.it)