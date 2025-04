Rimini | riaperta la prevendita per la finale di Coppa Italia contro Giana Erminio

Biglietti andati in fumo in appena quattro giorni. Ma ora i tifosi del Rimini potranno nuovamente dare la caccia ai tagliandi per non perdersi la finale di ritorno di Coppa Italia in programma martedì sera al 'Romeo Neri' contro la Giana Erminio (calcio d'inizio alle 20.30). Infatti, ieri il club di Piazzale del Popolo ha riaperto la prevendita. Da oggi saranno a disposizione dei tifosi biancorossi oltre 400 biglietti di Tribuna laterale ovest. Infatti, quel settore fino a qualche giorno fa era stato destinato ai ragazzi del settore giovanile. Che ora, invece, si accomoderanno in una parte della tribuna ospiti. Questo ha permesso di 'sbloccare' altri 400 tagliandi per i riminesi, vista la grande richiesta. E c'è da immaginare che andranno tutti esauriti in fretta. I tagliandi si possono acquistare online su vivaticket.

