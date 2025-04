Sport.quotidiano.net - Derby Arezzo-Perugia: Sfida Equilibrata tra Rivalità Storica e Obiettivi Playoff

È la notte del. Una delle sfide più antiche, ricorrenti e anche sentite della storia del Cavallino sta per vivere un nuovo capitolo. Il primo ufficiale risale al 1931, anche se già negli anni precedenti le due formazioni avevano disputato varie amichevoli. L’ultimo è, invece, quello del novembre scorso al Curi in coppa Italia di serie C, una vittoria amaranto pochi giorni dopo la disfatta in campionato. In mezzo tante battaglie, colpi bassi e rivincite, delusioni e trionfi. Tra Cavallino e Grifo lasi è inasprita nel 1975, quando il, all’ex stadio Santa Giuliana, batte 3-2 l’a poche giornate dalla fine del campionato di serie B, spingendo gli amaranto verso la retrocessione, nonostante il pari sembrasse mettere tutti d’accordo. La vendetta sarebbe arrivata 11 anni più tardi: ultima giornata di serie B 1985/86, vittoria amaranto al Curi con i gol di Facchini e Ugolotti e Grifo retrocesso.