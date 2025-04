Sport.quotidiano.net - Rugby reggiano: Valorugby in corsa playoff, sfida decisiva a Mogliano

Leggi su Sport.quotidiano.net

Il weekend delpoggia su tre zampe. La zampa più importante al Quaggia Stadium di, nella marca trevigiana, dove i Diavoli capitanati da Bertaccini cercano oggi pomeriggio punti determinanti nellaai; una zampa minore ma non meno vibrante alla Canalina, ove il Valocadetto allenato da Manici ospita alle 15.30 ilParma nel derby al vertice di C1; e il terzo piedino domattina nel brulicante torneo “Città del Tricolore”, con centinaia di bambini di tutta Italia arsi tra la Canalina e il Mirabello. La partita della prima squadra inizia alle 15.30 come quella di C1 e sarà in diretta su TheChannel, sito pay-per-view. Lo sprint per i play-off scudetto è entrato nella fase più calda. In ballo per gli ultimi due posti di semifinale sono rimaste Petrarca con 56 punti, Valocon 52 e Fiamme Oro con 49.