Prova orale del concorso a cattedra PNRR2 da rifare perché la commissione dimentica di estrarre i quesiti Ecco dove

concorso scuola Primaria. La commissione dimentica di estrarre la domanda disciplinare. L’episodio avrebbe interessato sette candidati, tutti presenti al momento della selezione e inizialmente dichiarati idonei, con valutazioni giudicate elevate.L'articolo Prova orale del concorso a cattedra PNRR2 da rifare, perché la commissione dimentica di estrarre i quesiti. Ecco dove . Leggi su Orizzontescuola.it Succede a Cagliari, per ilscuola Primaria. Ladila domanda disciplinare. L’episodio avrebbe interessato sette candidati, tutti presenti al momento della selezione e inizialmente dichiarati idonei, con valutazioni giudicate elevate.L'articolodeldaladi

