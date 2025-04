Sport.quotidiano.net - Pontremolese vince 3-2 contro Quarrata e si qualifica alla Coppa Toscana

: Bardi, Pdini (46’ Salim), Carnesecca, Ebano, Quechtati, Matellini, Manati (46’ Pagani), Ferri (59’ Olivieri), Balestracci (46’ Es Sabri), Filippi (76’ Salliu), Netipanyj Ronconi (81’ Carnovale). All.: Chelotti.: Mantellassi, Morini, Pecchioli, Cancelliere, Orefice, Chelini, Poltri, Cicciarella, Gjergji, Cutrulla, Gonfiantini. All.: Leporatti. Arbitro Beranga di Carrara. Marcatori: 16’ Cancelliere, 61’ Gjergji, 69’ Filippi, 78’Es Sabri, 88’ Matellini (rig.). PONTREMOLI – Tra gli Allievi dellae quelli delha vinto la squadra che ha cercato maggiormente il successo. Il recupero della 26ª giornata ha vistore 3-2 i padroni di casa che hanno avuto il merito di non smettere mai di puntarevittoria, soprattutto quando al 61’ si vedevano costretti ad inseguire il doppio svantaggio.