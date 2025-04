Tradimento Roma la decisione è clamorosa | Ranieri alza bandiera bianca

Roma, in attesa del match di domani contro la Juve, bisogna segnalare un Tradimento clamoroso. La Roma, al netto dell’eliminazione subita in Europa League dall’Athletic Bilbao, sta vivendo un grandissimo momento. Basta pensare che, grazie alle sette vittorie consecutive in campionato, i giallorossi hanno adesso solo quattro punti di svantaggio dal Bologna quarto di Vincenzo Italiano.Tradimento Roma, la decisione è clamorosa: Ranieri alza bandiera bianca (LaPresse) tvplay.itQuesto weekend, tra l’altro, può essere realmente decisivo per la lotta al quarto posto. La Roma, infatti, ha di fronte a sé lo scontro diretto di domani sera contro la Juventus di Igor Tudor. Il Bologna, invece, ospiterà allo Stadio Renato Dall’Ara nel monday night il Napoli in lotta scudetto.Gli uomini di Claudio Ranieri, dunque, sono chiamati a battere la Juventus, e non solo per la grande rivalità che scorre tra le due squadre. Tvplay.it - Tradimento Roma, la decisione è clamorosa: Ranieri alza bandiera bianca Leggi su Tvplay.it In casa, in attesa del match di domani contro la Juve, bisogna segnalare unclamoroso. La, al netto dell’eliminazione subita in Europa League dall’Athletic Bilbao, sta vivendo un grandissimo momento. Basta pensare che, grazie alle sette vittorie consecutive in campionato, i giallorossi hanno adesso solo quattro punti di svantaggio dal Bologna quarto di Vincenzo Italiano., la(LaPresse) tvplay.itQuesto weekend, tra l’altro, può essere realmente decisivo per la lotta al quarto posto. La, infatti, ha di fronte a sé lo scontro diretto di domani sera contro la Juventus di Igor Tudor. Il Bologna, invece, ospiterà allo Stadio Renato Dall’Ara nel monday night il Napoli in lotta scudetto.Gli uomini di Claudio, dunque, sono chiamati a battere la Juventus, e non solo per la grande rivalità che scorre tra le due squadre.

Calciomercato, clamorosa decisione della Roma su Zaniolo: le ultime - CALCIOMERCATO - Nicolò Zaniolo non è più incedibile. Il calciatore della Roma è in scadenza di contratto nel 2024 e le trattative per il rinnovo sono ferme. Così il club ha deciso di ascoltare ... (lalaziosiamonoi.it)

Rescissione e addio Roma: firma clamorosa in Serie A - Rescissione e addio Roma: firma clamorosa in Serie A ... sono stati i proprietari della Roma a prendere una decisione in quel momento impopolare. E poi l’errore è stato quello di chiamare ... (asromalive.it)