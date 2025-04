Gqitalia.it - La vera storia che ha ispirato Dying for Sex, la nuova serie Disney+ con Michelle Williams

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.for sex è latv diin cuiinterpreta una malata terminale che decide di raccontare le sue esperienze sessuali in un podcast insieme all’amica Nikki, che nello show ha il volto di Jenny Slate. Il risultato è un comedy drama di otto puntate che si occupa di sesso, amicizia, dolore, morte ma anche libertà, tenerezza e soprattutto assenza di pregiudizi e tabù di ogni genere.Non tutti forse sanno che le vicende riportate sullo schermo sono tratte da unarealmente accaduta e che tutto (anche vista la collaborazione di una delle vere protagoniste) è stato adattato alla tv in maniera molto fedele all’originale.