Fiammetta Borsellino agli studenti | Parlo ai giovani come mi ha insegnato mio padre

come un incubo”. Con questa potente frase, pronunciata dal padre più di trent’anni fa, il Cinema Tetro Nuovo di Chiuduno ha aperto il sipario e accolto sul suo palco la dottoressa Fiammetta Borsellino, figlia dell’indimenticato magistrato Paolo Borsellino, che perse la vita nell’attentato di via D’Amelio del 1992, pochi mesi dopo l’amico e collega Giovanni Falcone.Le parole della dottoressa Borsellino hanno raggiunto più di duecento studenti e studentesse delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado di Chiuduno con messaggi mirati proprio ai più giovani: “Mio padre credeva nei giovani e ha accompagnato la sua attività ad un incessante lavoro all’interno delle scuole, convinto che il suo lavoro fosse anche farli crescere. Leggi su Bergamonews.it Chiuduno. “Se la gioventù le negherà il consenso, anche l’onnipotente e misteriosa mafia svaniràun incubo”. Con questa potente frase, pronunciata dalpiù di trent’anni fa, il Cinema Tetro Nuovo di Chiuduno ha aperto il sipario e accolto sul suo palco la dottoressa, figlia dell’indimenticato magistrato Paolo, che perse la vita nell’attentato di via D’Amelio del 1992, pochi mesi dopo l’amico e collega Giovanni Falcone.Le parole della dottoressahanno raggiunto più di duecentoe studentesse delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado di Chiuduno con messaggi mirati proprio ai più: “Miocredeva neie ha accompagnato la sua attività ad un incessante lavoro all’interno delle scuole, convinto che il suo lavoro fosse anche farli crescere.

