Mobilità 2025 26 | persa la precedenza per il rientro se non si presenta domanda ogni anno

Mobilità e precedenza per i docenti soprannumerari: come funziona e cosa fare per non perdere i diritti. Un docente dichiarato perdente posto, per conservare il diritto alla precedenza nel rientro nella scuola di precedente titolarità, deve presentare ogni anno domanda di Mobilità. Tale obbligo si estende per un periodo massimo di dieci anni.

