Sport.quotidiano.net - Sfida decisiva alla Baltur Arena: Benedetto XIV contro Udine per la Serie A

Chi gioca per laA e chi lotta per restarci: a Cento, domani, nessuno farà sconti a nessuno. Dopo quasi un mese e tre trasferte consecutive, i biancorossi ritrovano lae alle 18 sfideranno ladi Vertemati, prima a +4 sull’unica inseguitrice Rimini e ad un passo dpromozione. Che passerà anche da questi quaranta minuti, con ladesiderosa di vestire i panni della guastafeste e, allo stesso tempo, di guadagnare ulteriore terreno sul trio Livorno, Vigevano e Cremona (quest’ultima ko 88-76 nel recupero di giovedì a Rimini), a maggior ragione ora che tutte quante là in fondo, e non solo, hanno finalmente ultimato i recuperi e disputato lo stesso numero di partite. Dal contorno al campo, lì dove conta, per davvero, senza fare troppi calcoli e senza tirare in ballo classifiche e calendari, anche perché la Sella, a quattro giornate dal termine del campionato e a +4 sulle dirette concorrenti già citate qui sopra, ha il destino tra le sue mani.