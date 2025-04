Giulia Mattioli selezionata per il Team 2025 della Young Riders Academy

Giulia Mattioli, agente della Polizia di Stato, tra gli undici giovani atleti europei selezionati per far parte nel Team 2025 della Young Riders Academy. La 22enne, talentuosa amazzone pesarese cresciuta tecnicamente sotto la guida di Andrea Messersì, ha guadagnato la fiducia della commissione europea composta da Jens Fredricson, Thierry Pomel e Jeroen Dubbeldam che, insieme a Sven Holmberg e Valentina Ottaviani, ha valutato le qualità tecniche e la motivazione di 22 tra i più promettenti atleti europei. La Young Riders Academy è un programma multidisciplinare di valorizzazione rivolto ai giovani talenti europei del salto ostacoli. L'avventura del Team YRA 2025 inizierà ufficialmente con il primo evento sportivo: il clinic con Franke Sloothaak prevista per metà aprile al Peelbergen Equestrian Centre.

