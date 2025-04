USA Trump estende di 75 giorni scadenza per accordo su TikTok | Stiamo lavorando duramente per salvarla fatti enormi progressi

Donald Trump ha annunciato di aver esteso la scadenza per la vendita di TikTok di altri 75 giorni. Il tycoon, con un post sul social Truth, ha dichiarato che la scadenza prevista per il 5 aprile verrà estesa per arrivare ad un accordo. "La mia amministrazione sta lavorando duramente per salvare TikTok"

