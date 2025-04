Iltempo.it - Trump: "Mai più le nostre navi affondate". Il video del raid contro gli Houthi | GUARDA

Leggi su Iltempo.it

"Non affonderanno mai più le": così Donaldha commentato il, da lui diffuso nelle scorse ore via social, di unaereo condottoun gruppo di combattenti di Ansara Allah, "I partigiani di Dio" meglio noti come. La sequenza documenta l'attacco mirato a una postazione nel deserto dove, secondo il presidente statunitense, i miliziani si stavano radunando per preparare un'azione offensivaasset navali americani nella regione del Mar Rosso. "Questisi stavano radunando per ricevere istruzioni per un attacco. Oops, niente più attacchi da parte di questi! Non affonderanno mai più le", ha scritto il tycoon in callce al filmato che mostra una sequenza notturna di sorveglianza aerea con obiettivo multiplo centrato da ordigni di precisione.