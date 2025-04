Notizie.com - Ddl Sicurezza, arriva l’ok dal Consiglio dei Ministri: scoppia la polemica dalle opposizioni

Il Ddlera rimasto bloccato tra i banchi del Parlamento per oltre un anno, per velocizzare l’iter è sceso in campo ildeila.Ddldaldeila(Notizie.com)Trasformato in decreto legge diventa subito applicabile, una formula per velocizzare i tempi nonostante sarà da convertire in legge n 60 giorni. Leperò protestano e attaccano la decisione definendolo come un atto di una gravità assoluta perché pronto a diventare uno scardinamento della divisione dei poteri e delle regole stabilite dalla Costituzione. Così si pronunciano i capigruppi nelle commissioni Affari Costituzionali e Giustizia della Camera e del Senato.Inoltre M5s, Avs e Cgil hanno dato il loro bene placito per una manifestazione al Pantheon che è stata promossa dalla “Rete nazionale no al ddl”.