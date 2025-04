Ilfattoquotidiano.it - Qui il patriarcato non c’entra: social e realtà virtuale stanno crescendo degli analfabeti emotivi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

C’è un errore sostanziale nell’attribuire a un fantomatico “” i femminicidi che accadono nel nostro tempo (gli ultimi, in Italia, proprio in questi giorni). Per parlare di, infatti, bisognerebbe constatare una istituzionalizzazione del pregiudizio contro la donna, quando inper fortuna non esistono più leggi o norme che discriminano o, peggio, colpiscono specificamente il genere femminile in quanto tale, né in Italia né nel mondo occidentale. Per misure oggettive del genere occorre rivolgere lo sguardo ai paesi del mondo islamico più fondamentalista o ai regimi autarchici e liberticidi.Ad esistere, questo sì, è un pregiudizio misogino secolare che ha messo incredibilmente d’accordo gli autori e personaggi più diversi, fino a buona parte del Novecento tutti concordi nel dipingere la donna a guisa di un essere inferiore, irrazionale e perfino pericoloso, come ho ricostruito in un libro di quasi dieci anni fa che purtroppo non smette di essere attuale ).