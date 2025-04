Ilrestodelcarlino.it - Roma City-Ancona: Sfida Cruciale per la Salvezza all'Athletic Center di Riano

E’ già vigilia di, la partita che andrà in scena domani all’di, comune dell’area metropolitana di. Ini sono invischiati nella zona playout, al quindicesimo posto in classifica, la quotaal momento dista 3 lunghezze, 2 punti quella della retrocessione diretta. E’ la parte più calda della classifica, quella in cui l’Isernia ha infilato due vittorie consecutive, quella in cui il Notaresco ha perso, domenica scorsa, dopo cinque vittorie e sette risultati utili consecutivi. Questo per spiegare quanto ini, reduci dal ko di Fossombrone, abbiano urgenza di punti. Nel 2025 ilha vinto due volte: a Sora e in casa contro l’Atletico Ascoli, conquistando 12 punti in altrettante partite. Nelle stesse 12 giornate l’di punti ne ha conquistati 11, dunque uno in meno degli avversari di domani, un chiaro segnale di quanto il girone di ritorno sia più difficile per quelle squadre che, come l’, con il passare delle partite e delle giornate hanno sempre meno da chiedere al campionato.