Scaroni stuzzica | I derby le vittorie che preferisco ma ammetto che con l’Inter…

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Paolo Scaroni, vale a dire il presidente del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni che interessano anche l'Inter. Ecco alcuni estratti:

RIVALITA' CON L'INTER – «Non vivo la rivalità con l'Inter in modo cosi esasperato e i miei figli mi prendono un po' ln giro: "tu papà non hai fatto le elementari a Milano", dove in effetti la rivalità è molto forte. Ed è vero: il tifo è sempre un fatto di sentimenti, lo vorrei vincere tutte le partite, ma devo ammettere che le vittorie che preferisco sono i derby».

NUOVO SAN SIRO – «Sono ottimista. Perché non è più solo il progetto di Inter e Milan, ma anche il progetto dell'amministrazione comunale.

