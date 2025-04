Sport.quotidiano.net - Derby Brescia-Mantova: sfida cruciale al Rigamonti per la salvezza

Ilchegiocheranno alle 15 alrappresenta per entrambe un esame assolutamente da non sbagliare. I punti in palio valgono doppio e le due contendenti, impegnate nella lotta per la, vogliono imprimere una svolta decisa al rispettivo cammino. Undiretta molto sentita dai due allenatori, con Maran e Possanzini (alla prima da avversario a Mompiano) che sono decisi a ripetere con le loro squadre il successo colto nell’ultimo turno. "Conta vincere - conviene il tecnico delle Rondinelle - Dobbiamo ripetere la prova e il risultato con lo Spezia ed è bello poterlo fare in casa, dove è troppo tempo che non vinciamo". Il forfait di Cistana, che si aggiunge a quelli degli infortunati Olzer e Fogliata e degli squalificati Adorni e Besaggio, prefigura una situazione di emergenza in casa biancazzurra: "Non dobbiamo lasciarci condizionare dalle assenze, dobbiamo solo dare tutto quello che abbiamo per riprenderci il".