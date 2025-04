Il business giudiziario sui migranti

Panorama.it - Il business giudiziario sui migranti Leggi su Panorama.it ll normale cittadino italiano non riesce a fare nulla senza il codice fiscale. Se, al contrario, sei un giovane africano che arriva dal Mali, davanti al tribunale di Milano e chiedi il «patrocinio legale a spese dello Stato per garantire l’esercizio del diritto alla difesa» puoi ottenerlo presentando solo nome, cognome, data di nascita e sesso. All’inizio i giudici si erano opposti con una semplice motivazione: «Il richiedente non aveva neanche indicato un domicilio fiscale stabile in Italia così rendendo impossibile l’effettuazione dei controlli sulla sua situazione reddituale». Dettaglio non di poco conto. Solo con un reddito annuo inferiore a 11.746,68 euro si ha diritto al patrocinio gratuito. Ma la norma è durata poco: il 22 ottobre scorso la corte di Cassazione ha ribaltato la decisione di Milano stabilendo che lo Stato può pagare le spese legali del cittadino extracomunitario anche senza codice fiscale.

