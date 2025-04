Trani 32enne incinta muore in incidente stradale | con lei è deceduta anche la madre

anche per il feto della 32enne, che purtroppo non è sopravvissuto al terribile incidente. La polizia locale di Trani è al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidenteL'articolo Trani, 32enne incinta muore in incidente stradale: con lei è deceduta anche la madre proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Trani, 32enne incinta muore in incidente stradale: con lei è deceduta anche la madre Leggi su Ildifforme.it Il sinistro sarebbe stato così violento da provocare traumi fatali alle due donne. Niente da fare neper il feto della, che purtroppo non è sopravvissuto al terribile. La polizia locale diè al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'L'articoloin: con lei èlaproviene da Il Difforme.

Schianto a Trani sulla provinciale Bisceglie-Andria, morte mamma e figlia incinta. Tragico incidente, due auto si scontrano: morte due donne, una era incinta. Tragedia a Trani, schianto tra auto sulla provinciale Andria-Bisceglie: morte mamma e figlia incinta. Incidenti stradali, morte madre e figlia incinta sulla Andria-Bisceglie. Incidente in Puglia: morte mamma e figlia incinta al settimo mese. Inutili i tentativi di salvare il bambino. Trani, 32enne incinta muore in incidente stradale: con lei è deceduta anche la madre. Ne parlano su altre fonti

Trani, mamma e figlia incinta muoiono in un incidente: inutili tentativi di salvare il feto - Tragedia sulla Andria-Bisceglie. La loro auto si è scontrata con un altro mezzo ed è uscita di strada. Margherita Di Liddo era al settimo mese ... (bari.repubblica.it)

Incidente tra Andria e Bisceglie, scontro tra auto: morta una 32enne incinta e la madre - Incidente sulla strada che collega Andria a Bisceglie, all'altezza di Trani, in Puglia: due donne, una delle quali incinta, sono morte, ed altre due persone ... (fanpage.it)

Due donne muoiono in un incidente stradale, una era incinta - Due donne, una delle quali incinta, sono morte in un incidente avvenuto nella serata di ieri in Puglia, sulla strada che collega Andria a Bisceglie, all'altezza di Trani. Le vittime sono madre e figli ... (ansa.it)