Il riarmo rivitalizza il nucleare in Ue | Berlino riapre le centrali Madrid ne allunga la vita altri tornano a costruirle

Soffia il vento dell’energiain Europa. Non si tratta solo dei minireattori su cui punta l’Italia e non soffia solo nella Penisola o in Francia, che da sola produce più della metà di tutta l’energia dell’atomo made in Unione europea. Ed è alimentato dai venti di guerra e del. Mentre il ministro Matteo Salvini boccia l’ipotesi di un investimento pubblico di 200 milioni di euro nella New Cleo, la start up attiva nella progettazione di reattori nucleari di terza generazione avanzata e quarta generazione, tanto che i ministri dell’Ambiente e delle Imprese, Giberto Pichetto Fratin e Adolfo Urso hanno dovuto spiegare che “non è stato ancora deciso nulla”, il commissario europeo per l’Energia, Dan Jorgensens, ribadisce il ruolo dei mini reattori modulari per il futuro dell’Europa.