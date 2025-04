Sport.quotidiano.net - Volley Reggio Emilia: Sfide cruciali per promozione e play-off in Serie B e C

Tante le reggiane impegnate per decidere del proprio futuro, anche se la possibilela "rischiano" in poche.B. Gara difficilissima per i Vigili del Fuoco (15) che alle 20,30 al PalaCanossa ospitano la capolista Lupi Santa Croce. Ormai tranquilla l’Ama San Martino (39) in trasferta a Grosseto con l’Invicta (41).B1. Anche in questo torneo le reggiane vanno in campo senza patemi: la Tirabassi e Vezzali (32) oggi alle 21 affronta in trasferta il Montespertoli (25), mentre la Giusto Spirito Rubierese (27) gioca domani in casa alle 18,30 contro Ripalta (39).B2. Qui la Fos Cvr fa sul serio, con possibilità didiretta o mal che vada i-off, pure a 5 giornate dalla fine. Anche l’Arbor è in lizza per i-off, ma deve farsi valere a partire da oggi.