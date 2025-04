Cobolli e Darderi in semifinale tra Bucarest e Marrakech | dove possono arrivare nel ranking ATP

Cobolli e Luciano Darderi si sono qualificati per le semifinali, rispettivamente dei Tiriac Open e del Grand Prix Hassan II 2025 di tennis, tornei di categoria ATP 250 in corso di svolgimento sulla terra battuta outdoor a Bucarest, in Romania, ed a Marrakech, in Marocco.Finora entrambi gli azzurri ha incamerato 100 punti utili per il ranking ATP: Cobolli lunedì scorso era 45° a quota 1260, e col penultimo atto è salito a quota 1330, portandosi in 41ma posizione. Con l’approdo in finale salirebbe a 1395, in 37ma piazza, infine col successo nel torneo si porterebbe a 1480, al 34° posto.Darderi, invece, lo scorso anno si era spinto, nella stessa settimana, fino alle semifinali dell’ATP 250 di Houston, e per questo lunedì prossimo scarterà 100 punti: l’azzurro, che lunedì 31 marzo era 57° in classifica a quota 989, ora ha gli stessi punti, ma si è issato in 56ma posizione. Oasport.it - Cobolli e Darderi in semifinale tra Bucarest e Marrakech: dove possono arrivare nel ranking ATP Leggi su Oasport.it Flavioe Lucianosi sono qualificati per le semifinali, rispettivamente dei Tiriac Open e del Grand Prix Hassan II 2025 di tennis, tornei di categoria ATP 250 in corso di svolgimento sulla terra battuta outdoor a, in Romania, ed a, in Marocco.Finora entrambi gli azzurri ha incamerato 100 punti utili per ilATP:lunedì scorso era 45° a quota 1260, e col penultimo atto è salito a quota 1330, portandosi in 41ma posizione. Con l’approdo in finale salirebbe a 1395, in 37ma piazza, infine col successo nel torneo si porterebbe a 1480, al 34° posto., invece, lo scorso anno si era spinto, nella stessa settimana, fino alle semifinali dell’ATP 250 di Houston, e per questo lunedì prossimo scarterà 100 punti: l’azzurro, che lunedì 31 marzo era 57° in classifica a quota 989, ora ha gli stessi punti, ma si è issato in 56ma posizione.

