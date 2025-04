Sport.quotidiano.net - Amatori Modena: sfida decisiva a Trissino e derby salvezza contro Scandiano

Dopo il triplo turno casalingo, che ha riportato l’in una posizione di classifica relativamente più tranquilla, il campionato di A2 di hockey Pista si prepara a vivere altri otto giorni delicatissimi, probabilmente decisivi per la squadra gialloblù: si comincia questa sera con la trasferta auna squadra in teoricamente ancora in corsa per dei playoff a cui, come seconda squadra, non potrà poi partecipare, per giocarsi fra otto giorni lain un delicatissimo. Il lavoro di Crudeli in panchina si è cominciato a vedere, ma adesso bisogna concretizzare, ed un successo sulla prestigiosa pista dei pluricampioni d’Italia, sia purela loro seconda squadra, avrebbe una grande valenza anche psicologica, oltre che confermare i progressi visti nelle ultime uscite.