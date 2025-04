Dayitalianews.com - Ancora un tragico incidente stradale. Il terribile schianto costa la vita a Bruno. Aveva solo 31 anni. Inutili i soccorsi. Lo scontro frontale si è verificato a Campoverde. L’uomo abitava ad Anzio

Leggi su Dayitalianews.com

Un dramma consumatosi in pochi istanti lungo via Virgilio, a, doveCanella, giovane uomo di 31, ha perso lain seguito a un violento. La tragedia si è verificata nel pomeriggio di giovedì e ha profondamente scosso l’intera comunità del litorale romano, dove il ragazzo era molto conosciuto e stimato.UnofataleSecondo una prima ricostruzione fornita dagli agenti della Polizia Locale di Aprilia, l’auto guidata da Canella avrebbe improvvisamente invaduto la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con una Mini Cooper condotta da un uomo di 58residente ad Aprilia, anche lui trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.L’impatto è stato di una violenza devastante: la vettura diè andata distrutta e lui, sbalzato fuori dall’abitacolo, è stato trovato privo di sensi sull’asfalto dai primi soccorritori.