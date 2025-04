Vivicittà 2023 | al via la storica manifestazione Uisp per la pace con oltre 40 gare in Italia

Tutto pronto per la 41ª edizione di Vivicittà: da oggi pomeriggio ritorna nel cuore della città la storica manifestazione Uisp che quest'anno veste il tema della pace con oltre 40 gare in tutta Italia. Si inizia oggi in piazza della Vittoria dalle 15 con "Aspettando Vivicittà": bambini e adulti potranno provare le tante attività organizzate dal comitato, quali basket, baseball, tennis, parkour, tiro con l'arco, foot golf, spara goal, ping pong, biliardino e i classici giochi tradizionali che uniscono tutte le generazioni. Con la collaborazione della Polizia Stradale, i più giovani avranno l'occasione di pedalare nel percorso "bici sicura", supportati dall'esperienza e dalla guida degli agenti. A seguire esibizioni, musica e intrattenimento grazie all'impegno delle scuole di danza Uisp che balleranno in memoria di Cinzia Sommese, maestra, insegnante di danza e grande sostenitrice di Vivicittà.

