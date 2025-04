Entrano in vigore i dazi Usa aggiuntivi al 10% anche contro l’Italia | cosa sono e quali merci colpiscono

sono scattati i primi dazi generalizzati da parte degli Stati Uniti: un rincaro del 10% su quasi tutti i prodotti importanti, come deciso dall'amministrazione Trump. Saranno esclusi solo il petrolio, alcuni minerali preziosi e materiali strategici per la produzione. Leggi su Fanpage.it Da oggi, sabato 5 aprile, alle ore 6 di mattina italiane,scattati i primigeneralizzati da parte degli Stati Uniti: un rincaro del 10% su quasi tutti i prodotti importanti, come deciso dall'amministrazione Trump. Saranno esclusi solo il petrolio, alcuni minerali preziosi e materiali strategici per la produzione.

