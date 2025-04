Inter occhio ai fantasmi! Inzaghi svoltò grazie all’ombra di Chivu – TS

Inzaghi, questa sera, sfiderà il Parma al Tardini. Sulla panchina dei ducali ci sarà Cristian Chivu, ex allenatore dell’Inter primavera e per qualche ora traghettatore dei nerazzurri quando Inzaghi era vicino all’esonero, ricorda Tuttosport.FANTASMA – Ritorna un vecchio fantasma di Simone Inzaghi. Tuttosport, a poche ore dalla sfida contro il Parma, ripercorre il finale di stagione nell’aprile del 2023, quando i nerazzurri arrancavano in campionato. L’Inter, in quel periodo si ritrovava quinta a meno 24 dal Napoli capolista. Era il periodo più di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter, con la panchina del piacentino che traballava e non poco. In viale della Liberazione intanto pensano a un traghettatore con Cristian Chivu come primo nome sulla lista. Dal rischio esonero all’apertura di un nuovo ciclo sulla panchina dell’Inter. Inter-news.it - Inter, occhio ai fantasmi! Inzaghi svoltò grazie all’ombra di Chivu – TS Leggi su Inter-news.it Simone, questa sera, sfiderà il Parma al Tardini. Sulla panchina dei ducali ci sarà Cristian, ex allenatore dell’primavera e per qualche ora traghettatore dei nerazzurri quandoera vicino all’esonero, ricorda Tuttosport.FANTASMA – Ritorna un vecchio fantasma di Simone. Tuttosport, a poche ore dalla sfida contro il Parma, ripercorre il finale di stagione nell’aprile del 2023, quando i nerazzurri arrancavano in campionato. L’, in quel periodo si ritrovava quinta a meno 24 dal Napoli capolista. Era il periodo più di Simonesulla panchina dell’, con la panchina del piacentino che traballava e non poco. In viale della Liberazione intanto pensano a un traghettatore con Cristiancome primo nome sulla lista. Dal rischio esonero all’apertura di un nuovo ciclo sulla panchina dell’

