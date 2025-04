Doveri arbitro di Parma-Inter | 3 precedenti tutti fuori una vittoria

Doveri arbitro di Parma-Inter, match della trentunesima giornata di Serie A. Il fischietto di Roma dirigerà la Beneamata per la quarta volta in stagione. E lo farà per la quarta volta in trasferta. La scheda dell'arbitro di Parma-Inter.tutti fuori CASA – Daniele Doveri arbitro di Parma-Inter, sfida di oggi pomeriggio alle 18 allo stadio Ennio Tardini. Il fischietto della sezione di Roma 1 dirigerà per la quarta volta in stagione la squadra di Simone Inzaghi. E per la quarta volta lo farà appunto in trasferta. Nelle tre precedenti occasioni grande equilibrio: una vittoria a Cagliari per 3-0 dopo Natale, una sconfitta sonora a Firenze nel recupero della quattordicesima giornata e infine il pareggio nello scontro diretto con il Napoli lo scorso 1° marzo al Diego Armando Maradona. Nel complesso, Doveri arbitrerà l'Inter per la 35esima volta in carriera.

