Palomonte | si finge venditore porta a porta di attrezzi agricoli ma è una truffa

Tempo di lettura: 2 minutiSiridiper conto di una nota azienda di Oliveto Citra e tenta di vendere delle motoseghe contraffatte ad un anziano dima è una. È accaduto nelle scorse ore, nella frequentatissima località di Bivio didove un pensionato, all’uscita dalla macelleria del paese, è stato avvicinato in auto da un uomo di giovane età. Iltore, approfittando di trovarsi dinanzi ad una persona anziana, si è presentato come un ridella nota azienda di vendita di attrezzature agricole “Selepoint Piscitiello” di Oliveto Citra, proponendo l’acquisto a prezzi stracciati, di nuovissima attrezzatura quale motoseghe. L’anziano, già cliente dell’azienda della Valle del Sele e nota per avere solo un punto di vendita diretto e ufficiale nel comune di Oliveto Citra, insopettito dalla proposta, ha rifiutato l’offerta, facendo allontanare l’uomo.