Rimini-Vis Pesaro: Buscè prepara il derby prima della finale di Coppa Italia

Ladiè alle porte, ma ilha tanti buoni motivi per restarecon gli occhi fissi sul campionato. Sulla Vis. Motivi che Antonionon dimentica di snocciolare alla vigiliagara al ’Benelli’. "Una partita di campionato non può essere presa alla leggera – dice il tecnico dei biancorossi – e per di più è una gara che può permetterci di consolidare il nostro percorso. Poi è un, e in più c’è il rammaricopartita d’andata". Insomma, i motivi per non essere troppo arrendevoli contro i vicini di casa marchigiani ci sono tutti. Compreso quella vittoriaVis al ’Neri’ di qualche mese fa (gara decisa da un gol di Coppoladell’intervallo). "Poi non ci nascondiamo dietro a un dito – precisa– un pensiero ci sta a martedì". Perché quella contro la Giana Erminio è sicuramente la partita dell’anno.