Metropolitanmagazine.it - Antonio Albanese è in testa alla classifica dei libri più venduti della settimana

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Ladeipiùvede in. Accanto a lui Sanaka Hiiragi e l’intramontabile José Saramago.in pole, dal tredicesimo all’undicesimo posto, fonte pocketnews.itIn tredicesima posizione “Il libraio di Venezia” di Giovanni Montanaro. Attraverso la testimonianza diretta di un libraio questo libro ci porta nella Venezia colpita dall’inondazione del novembre 2019 tra angoscia, paura, reazione e rinascita. Al dodicesimo posto “Preghiera del non credente” di Vittorino Andreoli. Questo saggio è una riflessione sulla preghiera e sul bisogno di dialogo interiore e sulla possibilità di parlare a Dio anche senza essere credenti. In undicesima posizione “Israele-Palestina in trentasei risposte” di Lorenzo Kamel.