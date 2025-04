Castelfidardo in cerca di salvezza | sfida decisiva contro la Forsempronese

Castelfidardo che cercherà di tagliare quanto prima il traguardo della matematica salvezza. Domenica i tre punti presi contro una corazzata come l'Aquila sono stati importanti per morale e classifica. Ma ora bisognerà gettare in campo le ultime energie per chiudere il cerchio. Anche se la trasferta che attende domani la squadra di Giuliodori non è sicuramente delle più semplici visto che la Forsempronese ha colto sette punti nelle ultime tre partite ed è in piena corsa playoff. "Conosciamo le qualità degli avversari, una squadra forte, che è in fiducia, reduce da due vittoria di fila - spiega il difensore -. Sarà una grande battaglia e per di più giocheremo fuori casa. "Ci aspetta una partita difficilissima, ma cercheremo di ottenere quei punti che ci mancano per condurre in porto la nave". A parlare è Jacopo Morganti, uno dei veterani di un Castelfidardo che cercherà di tagliare quanto prima il traguardo della matematica salvezza.

