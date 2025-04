Internews24.com - Bayern Monaco Inter, nuovo ko per Kompany: ecco la lista di tutti gli assenti, da non credere!

di Redazioneinfortunio perqui ladiglidei tedeschi contro i nerazzurri, elenco da nonSaltando per ostacolare il rinvio del portiere Jamal Musiala ha sentito una fitta tra la coscia e il ginocchio sinistro. A spiegarlo è La Gazzetta dello Sport, che fa il punto sull’ultimo infortunio in casa. Si è seduto a terra mentre l’azione continuava; Michael Olise ha anche colpito un legno, ma poi quando si è fermato il gioco, Musiala al 54’ è stato portato fuori sorretto dai fisioterapisti; faticava addirittura a camminare. Si tratta dell’ennesimo infortunio per i tedeschi, che – come confermato da mister– dovranno fare a meno del classe 2003 di Stoccarda nei prossimi giorni. Diventano così sette gliperdi Champions in arrivo questo martedì.