Donnapop.it - Nuovo reality su Rai 2: ecco cos’è “L’Ignoto”, chi lo conduce, chi c’è nel cast e quando inizia

Leggi su Donnapop.it

Al via unsu Rai 2:tutto sul programma: da chi loe chi c’è nel!Leggi anche: Francesca Manzini e la tragica malattia che l’ha portata quasi alla morte:cosa ha avutoGrande fermento su Rai 2 per la produzione de, ilshow che arriva direttamente dall’Olanda. Sei concorrenti si sfideranno in una gara di incertezze che promette suspense fino all’ultimo minuto. Alla guida un volto noto del mondo della musica, affiancata da un personaggio del cabaret. Cosa sappiamo delformat televisivo?tutti i dettagli! View this post on InstagramA post shared by Elettra Lamborghini (@elettralamborghini): ildi Rai 2. Tra le file del primo team, a quanto ci risulta di sei componenti, si metteranno dunque in gioco anche Strabioli e Manzini, che insieme agli altri partecipanti affronteranno una serie di dilemmi e dovranno costantemente scegliere tra “il noto” e “”.