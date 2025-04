Modena sfida Padova nei playoff di consolazione | obiettivo Challenge Cup

sfida contro Padova che domani, alle 18, inaugurerà il girone per il quinto posto. La Valsa Group affronta questo particolare tipo di torneo per la quarta volta negli ultimi cinque anni, soltanto nella stagione 2021/2022 la formazione gialloblù è riuscita a ergersi fino alle semifinali scudetto. Coach Alberto Giuliani vuole provare a prendersi l'ultimo biglietto europeo disponibile come già fu per la Modena 2020/2021, capace di vincere quel torneo che era all'esordio. "Stiamo bene, e sicuramente nessuno dei miei ragazzi scende in campo per perdere". Giuliani, come arriva Modena al playoff di consolazione? "Ci arriviamo bene, abbiamo messo in pratica un buon programma per arrivare nelle migliori, al netto di qualche infortunio che ci portiamo ancora dietro.

