Oasport.it - Max Verstappen in pole davanti alle McLaren nel GP del Giappone: quando il pilota batte la macchina

Maxrealizza una grande impresa e fa il colpaccio a Suzuka,ndo entrambe lee ottenendo una clamorosaposition per il Gran Premio del2025, terzo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Si tratta della 41ma partenza al palo della carriera per il fenomeno olandese della Red Bull, che non si imponeva in qualifica dallo scorso 29 giugno in Austria.Il quattro volte iridato ha beffato per 12 millesimi Lando Norris e per 44 millesimi Oscar Piastri, entrambi incapaci di massimizzare il potenziale di unatecnicamente superiore alla concorrenza. Seconda fila completata dalla Ferrari di Charles Leclerc, che ha preceduto le Mercedes di George Russell e del rookie italiano Kimi Antonelli (6°, miglior qualifica in F1), mentre l’altra Rossa di Lewis Hamilton dovrà rimontare dall’ottava piazza.