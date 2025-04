Dayitalianews.com - Femminicidio Ilaria Sula: l’ex fidanzato, reo confesso, durante l’interrogatorio ha spiegato i motivi che lo hanno portato al tragico gesto

Sei ore di interrogatorio nel carcere di Regina Coeli non sono bastate a dissipare le ombre sul brutale omicidio di, la studentessa di 27 anni della Sapienza trovata cadavere in una scarpata a Capranica Prenestina. Mark Samson, 23 anni, ha ribadito quanto già ammesso nei giorni successivi alla scoperta del corpo: “L’ho uccisa per gelosia. Ma non l’ho premeditato. L’amavo”.Il delitto in preda a un raptus: la ricostruzionecondotto dal gip, Samson ha affermato di aver agito d’impulso, in un momento di cieca gelosia, dopo aver visto un messaggio arrivato sul telefono dida un altro ragazzo. Il delitto sarebbe avvenuto il 26 marzo all’interno dell’appartamento di lui, in via Homs, nel quartiere Africano.Il giovane ha raccontato di aver impugnato un coltello da cucina,in camera con la colazione, e di aver inferto tre fendenti al collo della vittima.